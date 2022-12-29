أمريكا تضع شرطا بشأن المسافرين القادمين من الصين

نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أعلن مسؤولون أمريكيون، يوم الأربعاء، عن قرار جديد بشأن جميع المسافرين القادمين من الصين، حيث سيُطلب منهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد حيث يؤدي التخفيف السريع لقيود كوفيد-19 من قبل الصين إلى زيادة الإصابات.

وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن الركاب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من الصين سيحتاجون إلى إجراء الاختبار لمدة لا تزيد عن يومين قبل السفر، وتقديم دليل على سلبية نتيجة الاختبار لشركة الطيران الخاصة بهم قبل الصعود إلى الطائرة.

ويمكن أن تكون الاختبارات إما اختبار PCR أواختبارا ذاتيا يتم من خلال خدمة الرعاية الصحية عن بُعد.

وسيتم تطبيق هذا الشرط على كل من المسافرين القادمين مباشرة إلى الولايات المتحدة من الصين وكذلك الركاب الذين يسافرون عبر دول ثالثة.

ويمكن للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من رحلتهم تقديم وثائق تعافيهم بدلا من نتيجة الاختبار السلبية.

وتسري القواعد الجديدة في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي في 5 يناير/ كانون الثاني.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم العميقة بشأن افتقار الصين للشفافية بشأن الزيادة الأخيرة في الحالات، لا سيما عدم وجود معلومات عن تسلسل الجينوم التي يمكن أن تساعد في اكتشاف سلالات جديدة من فيروس "كورونا".

وقال مسؤول صحي: "نحن نعلم أن هذه الإجراءات لن تقضي على جميع المخاطر أو تمنع تماما الأشخاص المصابين من دخول الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستساعد في الحد من عدد الأشخاص المصابين وتزويدنا بتحذير مبكر بشأن المتغيرات الجديدة".

وتأتي الإجراءات الأمريكية الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان والهند عن إجراءات كوفيد-19 الخاصة بهما للمسافرين من الصين وسط مخاوف من زيادة الحالات.

وتطلب اليابان من الأفراد المسافرين من الصين اختبار كوفيد-19 عند وصولهم اعتبارا من 30 ديسمبر/ كانون الأول، وقالت السلطات الهندية إن المسافرين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلاند سيتعين عليهم إظهار دليل على اختبار كوفيد-19 السلبي في الوصول إلى الهند والحجر الصحي إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وبدأت الصين في تخفيف إجراءاتها الصارمة الخاصة بـ كوفيد-19 بعد وقف سياسة "صفر كوفيد" في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الصين، يوم الاثنين، أنها ستنهي الإجراء الخاص بالحجر الصحي للقادمين من الخارج اعتبارا من 8 يناير، في خطوة كبيرة نحو إعادة فتح حدودها.

لكن النهاية المفاجئة للسياسة الصحية الصارمة التي تنتهجها الصين قد فاجأت الكثيرين في البلاد وفرضت ضغوطا على النظام الصحي في الوقت الذي يتعامل فيه مع زيادة الإصابات.

وردت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على المسافرين من الصين، وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في إفادة صحفية: "علينا العمل معا لضمان التنقل الآمن للأشخاص بين الدول واستقرار سلسلة التوريد العالمية".