دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتجزت السلطات الرومانية، أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل، مع شقيقه في رومانيا، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهما.

وقالت السلطات الرومانية، إن الشرطة نفذت مذكرات تفتيش لخمسة منازل واحتجزت 4 أشخاص مشتبه بهم، الخميس، من بينهم بريطانيان ورومانيان كجزء من تحقيق في الاتجار بالبشر والاغتصاب، دون أن تذكر أسماء أي من المحتجزين.

وقال يوغين فيدينياك، محامي أندرو وتريستان تيت، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يمثل الأخوان أمام المحكمة في وقت لاحق، وشدد على أن أندرو تيت ليس رهن الاعتقال، ولم يتم القبض عليه. مضيفًا أنه "محتجز لمدة 24 ساعة". ولم يناقش المحامي أيا من الادعاءات.

وأصدرت إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا (DIICOT) مقطع فيديو معدل، قالت إنه للمداهمات، ويمكن رؤية رجل تمسكه الشرطة، ولكن من غير الواضح من هو في الفيديو.

وفي مقطع فيديو منفصل بثته قناة Antena 3 الرومانية المتعاونة مع CNN، يمكن رؤية ضباط مديرية التحقيق في الجريمة والإرهاب، وهم يرافقون أندرو تيت وشقيقه تريستان تيت في سيارات الشرطة.

والجمعة، غرد أندرو تيت من حسابه الذي تم التحقق منه قائلا: "أرسلت الشرطة وكلائها".

وقالت DIICOT إن المشتبه بهم الأربعة الذين لم تكشف أسماءهم، شكلوا جماعة إجرامية منظمة، امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وذكرت السلطات أن اثنين من المشتبه بهم، ضللا الضحايا "بأنهما يعتزمان الدخول معهن في علاقة زواج ومساكنة"، وأثناء نقل الضحايا إلى رومانيا ثم استغلالهن جنسيا، بالعنف الجسدي والإكراه.

كما قالت السلطات إن أحد المشتبه بهم، اغتصب ضحية في مناسبتين منفصلتين في مارس/آذار 2022. وأفادت بأن 6 ضحايا على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل جماعة إجرامية منظمة، حسبما جاء في بيان DIICOT.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم الأربعة سيحتجزون لمدة 24 ساعة بعد استجوابهم.

ويشتهر تيت، وهو لاعب "كيك بوكسينغ" محترف سابق، بتصريحاته اللاذعة عبر الإنترنت حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، ودافع علانية عن العنف ضد المرأة، وقد تم حظره في وقت سابق، من كل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، حتى أعاد إيلون ماسك، حسابه على تويتر، بعدما استحوذ على الشركة.

كما تبوأ أندرو تيت، مكانة بارزة في وقت سابق من هذا العام، حيث أعرب العديد من البالغين، بمن فيهم معلمون في المدارس، عن قلقهم بشأن أفكاره المعادية للمرأة التي تجذرت في أذهان عدد لا يحصى من الأولاد الصغار. وقبل إزالة حسابة على تيك توك، حقق حوالي 11.6 مليار مشاهدة.

واحتل أندرو تيت، عناوين الصحف هذا الأسبوع، بسبب جداله على تويتر مع الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، التي طلبت من تيت أن "يحصل على حياة" في سخرية منها على عدم وجود قيمة لحياته، بعد أن قام بالتغريد عن سياراته العديدة "وانبعاثاتها الكربونية الهائلة".