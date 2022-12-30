نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

4 سنوات على هروبهم من ميانمار.. شاهد الآثار النفسية التي يعايشها الروهينغا في بنغلاديش

(CNN)-- حكمت محكمة في ميانمار التي يديرها الجيش على الزعيمة السابقة المخلوعة، أونغ سان سو كي، بالسجن 7 سنوات بتهمة الفساد، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لشبكة CNN، ومددت عقوبة السجن الإجمالية لها إلى 33 عامًا.

وقال المصدر إن سو كي حكم عليها بالسجن 7 سنوات في 5 تهم فساد تتعلق باستئجار وشراء طائرة هليكوبتر لاستخدامها خلال الكوارث الطبيعية وأمور متعلقة بشؤون الدولة.

وبحسب المصدر، نفت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة من العمر 76 عامًا هذه الاتهامات.

وكان الحكم الصادر، الجمعة، هو الأخير من بين عدة أحكام صدرت ضدها من قبل النظام العسكري.