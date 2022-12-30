واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تم الكشف عن 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب، التي اكتنفها السرية لفترة طويلة، للجمهور، الجمعة، من قبل لجنة السبل والموارد بمجلس النواب، تتويجًا لمعركة حول الكشف عنها وصلت إلى المحكمة العليا.

وحصلت اللجنة التي يديرها الديمقراطيون على العائدات - التي تمتد من عام 2015 إلى عام 2020 - قبل بضعة أسابيع فقط وبعد معركة قانونية مطولة. وصوتت اللجنة الأسبوع الماضي على الإفراج عن الإقرارات الضريبية، لكن تم تأجيل نشرها علانية لتنقيح المعلومات الشخصية الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

يقوم فريق CNN بمراجعة الوثائق التي يبلغ مجموعها مئات الصفحات، ستستغرق هذه العملية وقتًا، لكن تحليلًا أجرته اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب، أظهر أن ترامب دفع ما مجموعه 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2018 و2019، في تناقض صارخ مع 750 دولارًا دفعها في 2017، وصفر في 2020.

يأتي إصدار الإقرارات الضريبية في أعقاب سعي استمر لسنوات للحصول على وثائق كان يتم نشرها بشكل طوعي من قبل رؤساء الولايات المتحدة السابقين. وسعى ترامب وفريقه القانوني باستمرار إلى إبقاء عائداته سرية، بحجة أن الكونغرس لم يمارس سلطاته التشريعية مطلقًا للمطالبة بالإقرارات الضريبية للرئيس، والتي قال ترامب إنها قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.

وأصدر ترامب مقطع فيديو ردًا على قرار الإفراج عن إقراراته الضريبية، ووصف الخطوة بأنها "إساءة استخدام شنيعة للسلطة" و"غير دستورية تمامًا".

وأضاف: "لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم". وتابع بالقول: "إذا نظرت إلى ما فعلوه، فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا... إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى".