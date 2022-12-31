مزاعم تربط احتجاز اندرو تيت باعتناقه الإسلام تثير ضجة بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر اندرو تيت، نجم الانترنت المثير للجدل، تغريدة على حسابه بتويتر عقب احتجازه وشقيقه تريستين تيت من قبل السلطات، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهما.

وقال تيت في تغريدته التي نشرت فجر السبت: " ستخبرك المنظومة (Matrix) فقط بما تريد المنظومة أن تصدقه"، لتنال التغريدة أكثر من 4.4 مليون مشاهدة والآلاف من الردود والتعليقات بعد ساعات قليلة فقط على نشرها.

وفي تغريدة سابقة عقب احتجازه، قال اندرو تيت: "المنظومة (Matrix) أرسلت عملاءها"، لتنال هذه التغريدة أكثر من 44 مليون مشاهدة ونحو مليون تفاعل بين تعليق واعجاب وإعادة نشر التغريدة.

وأشعلت أنباء احتجاز اندرو تيت وشقيقه تريستين موجة تفاعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مزاعم وتكهنات بأن إعلان اعتناقه الإسلام مؤخرا هو سبب احتجازه.

وقالت السلطات الرومانية، إن الشرطة نفذت مذكرات تفتيش لخمسة منازل واحتجزت 4 أشخاص مشتبه بهم، الخميس، من بينهم بريطانيان ورومانيان كجزء من تحقيق في الاتجار بالبشر والاغتصاب، دون أن تذكر أسماء أي من المحتجزين.

وقال يوغين فيدينياك، محامي أندرو وتريستان تيت، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يمثل الأخوان أمام المحكمة في وقت لاحق، وشدد على أن أندرو تيت ليس رهن الاعتقال، ولم يتم القبض عليه. مضيفًا أنه "محتجز لمدة 24 ساعة". ولم يناقش المحامي أيًا من الادعاءات.

وأصدرت إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا (DIICOT) مقطع فيديو معدل، قالت إنه للمداهمات، ويمكن رؤية رجل تمسكه الشرطة، ولكن من غير الواضح من هو في الفيديو.

وقالت DIICOT إن المشتبه بهم الأربعة الذين لم تكشف أسماءهم، شكلوا جماعة إجرامية منظمة، امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وذكرت السلطات أن اثنين من المشتبه بهم، ضللا الضحايا "بأنهما يعتزمان الدخول معهن في علاقة زواج ومساكنة"، وأثناء نقل الضحايا إلى رومانيا ثم استغلالهن جنسيًا، بالعنف الجسدي والإكراه.

كما قالت السلطات إن أحد المشتبه بهم، اغتصب ضحية في مناسبتين منفصلتين في مارس/آذار 2022. وأفادت بأن 6 ضحايا على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل جماعة إجرامية منظمة، حسبما جاء في بيان DIICOT.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم الأربعة سيحتجزون لمدة 24 ساعة بعد استجوابهم.

ويشتهر تيت، وهو لاعب "كيك بوكسينغ" محترف سابق، بتصريحاته اللاذعة عبر الإنترنت حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، ودافع علانية عن العنف ضد المرأة، وقد تم حظره في وقت سابق، من كل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، حتى أعاد إيلون ماسك، حسابه على تويتر، بعدما استحوذ على الشركة.

كما تبوأ أندرو تيت، مكانة بارزة في وقت سابق من هذا العام، حيث أعرب العديد من البالغين، بمن فيهم معلمون في المدارس، عن قلقهم بشأن أفكاره المعادية للمرأة التي تجذرت في أذهان عدد لا يحصى من الأولاد الصغار. وقبل إزالة حسابة على تيك توك، حقق حوالي 11.6 مليار مشاهدة.

واحتل أندرو تيت، عناوين الصحف هذا الأسبوع، بسبب جداله على تويتر مع الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، التي طلبت من تيت أن "يحصل على حياة" في سخرية منها على عدم وجود قيمة لحياته، بعد أن قام بالتغريد عن سياراته العديدة "وانبعاثاتها الكربونية الهائلة".