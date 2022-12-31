وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر يناهز 93 عاما

نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN) -- توفيت الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، يوم السبت، عن عمر يناهز 93 عاما.

وأكدت سيندي بيرغر، المتحدثة باسم باربرا والترز، في بيان، وفاة المذيعة التي اشتهرت بمحاورة كبار الشخصيات في العالم .

وذكر البيان: "توفيت باربرا والترز بسلام في منزلها محاطة بأحبائها، وعاشت حياتها دون ندم، وكانت رائدة ليس فقط للصحفيات ولكن لجميع النساء".

وكانت باربرا والترز انضمت إلى شبكة ABC News في عام 1976، لتصبح أول مذيعة في برنامج إخباري مسائي.

وبعد 3 سنوات، شاركت في برنامج "20/20"، وفي عام 1997 ، أطلقت برنامج "The View".