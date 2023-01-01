لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبرازيل

(CNN)-- أدى لولا دا سيلفا اليمين الدستورية أمام الكونغرس البرازيلي، الأحد، كرئيس للبرازيل، إيذانًا ببدء ولاية لولا الثالثة في المنصب.

وقال لولا دا سيلفا: "أتعهد بالحفاظ على الدستور والدفاع عنه والوفاء به، واحترام القوانين، وتعزيز الصالح العام للشعب البرازيلي، ودعم وحدة البرازيل وسلامتها واستقلالها".

صفق البرلمانيون من أجل لولا قبل أن يهتفوا: "أولي، أولي، أولا، لولا، لولا".

افتتح رئيس مجلس الشيوخ الحفل بالتحية لبيليه وبابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، بدقيقة صمت.

خلال الحفل، خالف لولا البروتوكول التقليدي ليروي قصة قصيرة عن القلم الذي استخدمه لتوقيع وثائق الكونغرس.

"في عام 1989 كان في تجمع حاشد في بياوي، ثم مشينا حتى كنيسة سان بنديكت، وأعطاني أحد المواطنين هذا القلم وطلب مني استخدام هذا القلم لتسجيل الدخول إذا فزت في الانتخابات عام 89. لم أفز في الانتخابات في عام 89، لم أفز في 94، ولم أفز 98. في عام 2002 فزت ولكن عندما وصلت إلى هنا كنت قد نسيت القلم ووقعت بقلم سناتور. في عام 2006، وقعت بقلم مجلس الشيوخ، والآن أنا وجدت القلم، وأنا أفعله تكريمًا لشعب ولاية بياوي".