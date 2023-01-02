دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قتل 14 شخصا على الأقل، وأصيب 13 آخرون، في أعقاب أعمال شغب وهجوم مسلح على سجن في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية، الأحد، بحسب ما أعلن مسؤولون في ولاية تشيهواهوا.

وقال مكتب المدعي العام لولاية تشيهواهوا في بيان، إن من بين القتلى، عشرة من حراس الأمن وأربعة سجناء، وأضاف أن 13 شخصا آخرين أصيبوا.

وخلال أعمال الشغب، هرب 24 سجينا، قالت السلطات إنهم استغلوا الوضع.

وأضاف مكتب المدعي العام، أن الحادث بدأ في حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، الأحد، عندما وصل مسلحون في عربات مدرعة إلى السجن وهاجموا حراس الأمن.

وتواصلت CNN مع مكتب المدعي العام المكسيكي، للحصول على مزيد من التفاصيل حول التحقيق.

وفي عام 2016، كان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد أقام حدثا برفقة سجناء في السجن نفسه أثناء زيارته إلى مدينة سيوداد خواريز.