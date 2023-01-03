بالتوازي مع تفشّي كورونا في الصين.. إليكم قائمة بالدول الأوروبية التي تفرض قيودًا على الوافدين منها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت الصين، الثلاثاء، الإجراءات التي فرضتها عدة دول، على دخول الوافدين من الصين بسبب فيروس كورونا، قائلة إن تلك "القيود تفتقر إلى الأساس العلمي"، ووصفت بعض الإجراءات بأنها "مفرطة وغير مقبولة" وهددت بالرد بـ"إجراءات مناسبة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادة صحفية دورية: "إننا نعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها، لأغراض سياسية، وسنتخذ إجراءات مضادة مناسبة".

وفرضت العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، قيودا على المسافرين الصينيين، بعد أن تخلت الصين عن سياسة صفر كوفيد الصارمة في مكافحة فيروس كورونا، وتواجه حاليا أكبر معدل إصابات بفيروس كوفيد-19.

وشنت وسائل إعلام صينية رسمية هجوما على الدول التي اتخذت تلك الإجراءات، إذ قالت قناة CCTV إن الدول التي دعت الصين من قبل، إلى فتح أبوابها، قد شددت الآن قيود الدخول ضد المسافرين من الصين، في تحرك تفوح منه رائحة "النفاق".

والخميس الماضي، نشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية الصينية أيضا، مقالا عرضت فيه الفكرة نفسها، معتبرة أن تلك القيود "خدعة سياسية قذرة"