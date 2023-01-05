كندا تحقق رقمًا قياسيًا بعدد المهاجرين في 2022.. إليكم كم بلغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن شون فريزر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، بأن الحكومة الكندية حققت رقمًا قياسيًا بقبول أعلى عدد لطلبات الأفراد حملة الإقامة الدائمة الجدد في 2022، ليصل عددهم إلى 431,645 فردًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام 2021. وهذا يمثل أكبر عدد من الأشخاص الذين تم الترحيب بهم على الإطلاق خلال عام واحد في التاريخ الكندي. قبل تسجيل رقم قياسي جديد للقبول في عام 2021، كانت المرة الأخيرة التي رحبت فيها كندا بعدد قياسي من الوافدين الجدد في عام 1913.

في عام 2022، وافقت وزارة الهجرة الكندية (IRCC) على ما يقرب من 5.2 مليون طلب للحصول على الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة والمواطنة، وهو ضعف عدد الطلبات التي تم قبولها في عام 2021. تركز حكومة كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل الذي تواجهه في اقتصادها، لتهدف إلـى جعل الهجرة جزءًا أساسيًا من الحل.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على أعداد حمَلة الإقامة الدائمة الجدد في كندا عبر السنوات.