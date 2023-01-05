الفاتيكان يشيّع البابا السابق.. إليكم خريطة أصغر دولة في العالم

روما، إيطاليا (CNN)-- ستقام جنازة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 95 عاما، الخميس في مراسم تقليدية يقودها البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان.

تماشياً مع رغبات بنديكت، ستكون جنازته "بسيطة"، وفقًا لمدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني.

وقال بروني إن المراسم ستكون مماثلة لحفل البابا الحاكم لكن ستكون هناك بعض التعديلات. سيتم تسمية بنديكت البابا فخريًا خلال الجنازة، وستكون لغة بعض الصلوات مختلفة لأنه لم يكن البابا الحاكم عند وفاته.

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