هاري في مذكراته بحسب صحيفتين بريطانيتين: توسلت والدي "ألا يتزوج كاميلا"

"أخي صرخ في وجهي".. شاهد ما قاله الأمير هاري عن صراع خروجه من الأسرة الملكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت صحيفتا "ذا صن"، و"ميل أون لاين" البريطانيتان، الخميس، إن الأمير هاري قال في كتاب مذكراته المرتقب، أنه "توسل" لوالده، الملك تشارلز، حاليا، ألا يتزوج كاميلا، التي أصبحت الملكة القرينة، وقال إنه خشى أن تكون "زوجة أب شريرة".

وقالت الصحيفتان، إنهما حصلتا على نسخة باللغة الإسبانية من مذكرات الأمير هاري المرتقبة Spare (الاحتياطي)، والتي تم توفيرها في بعض المكتبات في إسبانيا، الخميس، قبل تاريخ الإصدار المقرر. وفي إسبانيا، يُطلق على كتاب الأمير هاري اسم "En La Sombra"، والذي يترجم إلى In the Shadow (في الظل).

وفي مذكراته، يحكي الأمير هاري إنه وشقيقه الأمير وليام قالا إنهما سيرحبان بكاميلا في العائلة، لكنه طلب من والدهما عدم الزواج منها، واصفا كاميلا بـ"المرأة الأخرى"، وفقا لما ذكرته الصحيفتان.

ونقلا عن نسخة الكتاب، ذكرت صحيفة "ميل أون لاين" أن هاري كتب: "أتذكر أنني كنت أتساءل... إذا كانت ستكون قاسية معي؛ إذا كانت ستصبح مثل كل زوجات الآباء الشريرات في القصص".

وأضاف: "كان ويلي (في إشارة إلى شقيقه وليام)، يشك في المرأة الأخرى لفترة طويلة، مما أربكه وعذبه، وعندما تأكدت هذه الشكوك لديه، شعر بالندم لأنه لم يفعل أو يقل أي شيء من قبل".

ويقارن الأمير هاري أول مقابلة له مع زوجة أبيه، بـ"أخذ حقنة"، ويقول في كتابه بحسب الصحيفتين: "أغمض عينيك ولن تشعر بها أبدا".

وذكرت الصحيفتان أن الكتاب يدعي أيضا أن الملك تشارلز حاول "كسب ابنيه"، قبل أن يطلب من الشعب البريطاني قبول زواجه من كاميلا، وأنها عقدت لقاء خاصا مع الأمير هاري بدت "تشعر بالملل" خلاله.

وأضاف هاري في الكتاب أنه شعر في طفولته "بانعدام الاستقرار وانعدام الحب والعاطفة في منزلنا".

ولم تطلع CNN على نسخة من الكتاب، ولكنها طلبت نسخة من الناشر Penguin Random House. ومن المقرر الإصدار الرسمي للمذكرات يوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني.

وتستند القصص المنشورة في "ذا صن"، و"ميل أون لاين" إلى ترجمة الصحيفتين للنسخة الإسبانية من الكتاب. ورفض قصر باكنغهام مرارا التعليق على الكتاب.