"أخي صرخ في وجهي".. شاهد ما قاله الأمير هاري عن صراع خروجه من الأسرة الملكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف دوق ساسكس الأمير هاري، فقدان عذريته بأنه "حلقة مهينة"، وذلك في مذكراته المرتقبة بعنوان SPARE، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونقلت الشبكة الإعلامية البريطانية، التي قالت إنها حصلت على نسخة مسربة من المذكرات، عن هاري قوله، إنه فقد عذريته مع "امرأة أكبر منه سنا"، ولم يذكر هاري اسم المرأة.

كما نقلت "سكاي نيوز"، عن هاري قوله في مذكراته: "أحد أخطائي هو السماح بحدوث ذلك في حقل، يقع مباشرة خلف حانة مزدحمة". ويضيف هاري: "لا شك أن أحدا قد شاهدنا".

ولم تطلع CNN على نسخة من الكتاب، ولكنها طلبت نسخة من الناشر Penguin Random House، قبل إصداره في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ورفض قصر باكنغهام مرارا التعليق على الكتاب.