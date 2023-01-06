(CNN)-- احتفل يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة "فاغنر" للمرتزقة، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع سجناء روس تم تجنيدهم في "فاغنر" لمدة 6 أشهر للمشاركة في غزو أوكرانيا بمناسبة حصولهم على عفو، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي الروسية الحكومية للأنباء.

وبحسب الفيديو، شوهد بريغوزين وهو يقول: "هؤلاء هم أول من يتم تجنيدهم من السجون الروسية لمدة 6 أشهر للخدمة في فاغنر من أجل الحصول على عفو".

وأضاف: "هؤلاء محاربون، لقد ولدوا محاربين والآن رأوا أنهم محاربون، واليوم، هناك حرب مستمرة، وعليهم حماية منازلهم خلال تلك الحرب".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن سجين لم تذكر اسمه قوله "نريد العودة لإنهاء ما بدأناه ومواصلة الدفاع عن وطننا، اهزم النازيين، كما فعل أجدادنا".

وفي خلال صيف عام 2022، بدأ ظهور مقاطع فيديو تظهر بريغوزين في السجون يقدم عرضا للسجناء بمنحهم عفوا مقابل القتال لمدة 6 أشهر على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وذكرت شبكة CNN، في أغسطس/ آب، عناصر من "فاغنر" كانوا يقومون بجولة في السجون الروسية بحثًا عن مجندين، قال أحد السجناء إن هؤلاء جاءوا إلى سجنه في النصف الأول من يوليو/ تموز.

وبدأ ظهور فيديو لبريغوزين وهو يجول في السجون بنفسه على الإنترنت خلال الصيف، وفي الأسابيع الأخيرة أصبح ظهوره على وسائل الإعلام الحكومية الروسية أكثر بروزا.

يذكر أن غالبية المعارك التي تخوضها قوات "فاغنر" تدور حول مدينة باخموت في إقليم دونباس، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال بريغوزين إن هناك "قلعة في كل منزل في المدينة".