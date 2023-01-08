الشرطة الألمانية: احتجاز إيراني للاشتباه بتخطيطه لهجوم إرهابي

نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

برلين، ألمانيا (CNN)— قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن مواطنًا إيرانيًا يبلغ من العمر 32 عامًا احتُجز في غرب ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به "أعدّ لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر من خلال شراء السيانيد والريسين لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية".

كما أعلنت الشرطة عن احتجازها لشخص آخر لم تقدم معلومات أو تفاصيل عنه على خلفية القضية ذاتها.

وبينت الشرطة أن احتجاز المشتبه به الإيراني يأتي عقب تحقيق أجراه المكتب المركزي لمكتب لإدعاء بقضايا الإرهاب في شمال الراين وستفاليا، وهي وحدة تابعة لمكتب المدعي العام في دوسلدورف.