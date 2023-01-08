(CNN)-- اخترق أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، الحواجز الأمنية التي أقامتها القوات المسلحة، الأحد، وتمكنوا من الوصول إلى مبنى الكونغرس في البلاد والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، وفقًا للصور المعروضة في وسائل الإعلام البرازيلية.

وأظهرت لقطات حشود ضخمة تسير على منحدر يؤدي إلى مبنى الكونغرس، حيث وصلوا إلى الغرفة الخضراء، الواقعة خارج غرفة مجلس النواب بالكونغرس، حسبما قال الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ فينيزيانو فيتال دو روجو لشبكة CNN Brazil.

وأظهرت صور من وسائل إعلام أخرى دخولهم المحكمة العليا والقصر الرئاسي.

وتأتي الخروقات بعد حوالي أسبوع من تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي جاءت عودته إلى السلطة بعد 12 عامًا بعد أن هزم بولسونارو في جولة الإعادة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

منذ ذلك الحين، يخيم أنصار بولسونارو - الذي غادر البرازيل وموجود حاليًا في الولايات المتحدة - في عاصمة برازيليا. كان وزير العدل فلافيو دينو قد أذن للقوات المسلحة بإقامة الحواجز وحراسة مبنى الكونغرس، السبت، بسبب استمرار وجود مؤيدي بولسونارو.

والرئيس لولا ليس موجودًا حاليًا في القصر ولا يوجد أي من مجلسي الكونغرس في حالة انعقاد حاليًا.