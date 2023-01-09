"أخي صرخ في وجهي".. شاهد ما قاله الأمير هاري عن صراع خروجه من الأسرة الملكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمير هاري دوق ساسكس، في مقابلة مع أندرسون كوبر لبرنامج "60 دقيقة" على قناة CBS: "إنه "لا يوجد أي شيء" مما كتبته في كتاب مذكراته Spare "يهدف إلى إيذاء" عائلته، وإنه لم يتحدث مع شقيقه الأمير وليام، ووالده الملك تشارلز الثالث منذ فترة.

وأضاف الأمير هاري: "لكن ما كتبته يعطي صورة كاملة عن الوضع بينما كنا نكبر، كما يقضي أيضا على فكرة أن زوجتي كانت بطريقة ما هي التي دمرت العلاقة بين الأخوين".

وأوضح الأمير هاري: "أنت تعرف، شقيقي وأنا نحب بعضنا البعض، أحبه بشدة، كان هناك الكثير من الألم بيننا، وبخاصة في السنوات الست الماضية".

وأكد الأمير هاري، أنه لا يتحدث حاليا مع شقيقه، ولكنه يتطلع إلى ذلك، وعندما سأل أندرسون كوبر عما إذا كان الأمير هاري قد تحدث أو أرسل رسالة نصية إلى شقيقه الأمير وليام، رد الأمير هاري بقوله: "حاليا لا. لكنني أتطلع إلى ذلك، أتطلع إلى أن نكون قادرين على إيجاد السلام".

وأضاف الأمير هاري أيضا أنه قد مرت فترة منذ أن تحدث مع شقيقه آخر مرة.

وأشار الأمير هاري إلى إنه لم يتحدث إلى والده، الملك تشارلز الثالث أيضا بقوله: "نحن لم نتحدث منذ فترة طويلة، لا، ليس مؤخرا".

كما سأل أندرسون كوبر، الأمير هاري عما إذا كان بإمكانه توقع اليوم الذي يعود فيه الأمير هاري لممارسة مهام رسمية في العائلة الملكية، فقال الأمير هاري: "لا، لا أستطيع أن أتوقع حدوث ذلك".