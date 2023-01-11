أول تعليق من بايدن بشأن العثور على وثائق سرية في مكتبه الخاص

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "فوجئ" عندما علم أنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب خاص به، وأضاف أنه لا يعرف محتويات تلك الوثائق.

وأجاب بايدن خلال وجوده في مدينة مكسيكو بمناسبة حضور قمة لقادة أمريكا الشمالية على أسئلة حول الوثائق السرية بقوله: "الناس يعرفون أنني أتعامل مع الوثائق والمعلومات السرية على محمل الجد"، وذكر أن الوثائق تم العثور عليها في صندوق أو خزانة مقفلة.

وأضاف أنه بمجرد أن "أدرك محاموه وجود عدة وثائق سرية فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله واتصلوا على الفور بإدارة الأرشيف وسلموا الوثائق وتم إعلامي بالعثور على الوثائق، وفوجئت عندما علمت أن هناك أي وثائق حكومية تم نقلها هناك إلى ذلك المكتب لكني لا أعرف ما هو موجود في الوثائق".

وتابع: "نحن نتعاون بشكل كامل وآمل أن تنتهي مراجعة الوثائق قريبا، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت".

ولم يذكر بايدن متى تم إطلاعه على الوثائق بالضبط.

يذكر أن مصادر مطلعة كانت قالت في وقت سابق، لشبكة CNN، إن مذكرات استخباراتية وخلاصات إعلامية لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عُثر عليها الخريف الماضي في مكتب خاص، وأن الوثائق ترتبط بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وفقا للمصادر، عُثر على ما مجموعه 10 وثائق سرية، في المكتب الأكاديمي الخاص لبايدن، وتعود الوثائق إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2016.

واحتوت الصناديق التي تضم هذه الوثائق السرية، على مستندات شخصية لأسرة بايدن، بما في ذلك ترتيبات جنازة ابنه بو بايدن، حسبما أبلغ مصدر CNN.

وكلف المدعي العام ميريك غارلاند المدعي العام في شيكاغو، وهو تابع لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالتحقيق في الأمر، وقام غارلاند بهذه الخطوة بعدما تلقى إحالة من إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية.

وعُثر على الوثائق في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد 6 أيام فقط من الانتخابات النصفية للكونغرس، ولكن وسائل الإعلام بدأت تنشر تقارير عن القضية يوم الاثنين.