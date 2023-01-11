شرطة باكستان تفك لغز فقدان فتاتين منذ أسبوع: خرجتا للقاء فرقة BTS

(CNN)—أعلنت الشرطة الباكستانية العثور على فتاتين مراهقتين تم الإبلاغ عن فقدانهما في باكستان الأسبوع الماضي، وذلك على بعد أكثر من 750 ميلًا (أكثر من 1200 كيلومترا) من منزلهما بعد محاولتهما السفر إلى كوريا الجنوبية للقاء فرقة BTS.

وقال أبريز علي عباسي، أحد كبار ضباط الشرطة في المنطقة، إن الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 13 و 14 عامًا، فقدتا يوم السبت من كورانجي في مدينة كراتشي.

وقال عباسي في بيان بالفيديو، إنه وأثناء تفتيش منازلهما، عثرت الشرطة على يوميات كشفت عن خططهما للسفر إلى كوريا الجنوبية للقاء فرقة BTS.

وأضاف عباسي أن الترتيبات الخاصة بإعادة الفتيات إلى موطنهن في كراتشي تمت بالتنسيق مع الشرطة في لاهور، ووجه نداءً إلى الأهالي "من فضلكم راقبوا الوقت الذي يقضيه أطفالكم على الشاشات"، حتى تكونوا أكثر وعياً بما يتم مشاهدته على الإنترنت.