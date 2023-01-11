تعطل نظام الطيران الفدرالي يسبب اضطرابا في الرحلات الجوية بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يواجه نظام إدارة الطيران الفيدرالي FAA، الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران، من انقطاع يؤثر على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وليس من الواضح عدد الرحلات الجوية التي ستتأثر في هذه الساعة المبكرة، وذلك نظرا لأن بعض شركات الطيران قد تكون قادرة على العمل بدون معلومات من النظام، والمعروف باسم نظام NOTAMS.

وذكر بيان لـFAA: "يعمل الفنيون حاليا على استعادة النظام ولا يوجد تقدير محدد لاستعادة الخدمة في هذا الوقت".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان: "إننا نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تشغيل النظام الآن، تتأثر العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، وسنقدم تحديثات متكررة بينما نحرز تقدما".