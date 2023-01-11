فرنسا: إصابة عدة أشخاص بهجوم طعن في باريس

باريس، فرنسا (CNN)—قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF بتغريدة على "تويتر" إن الشرطة فتحت النار على "شخص خطير" أصاب مسافرين في محطة، غار دو نورد، إحدى المحطات الرئيسية للسكك الحديدية في العاصمة باريس، يوم الأربعاء.

وذكرت شركة السكك الحديدية الفرنسية أن خدمات الطوارئ تدخلت وتم "إبعاد الشخص" وإنشاء محيط أمني، لافتة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقالت قناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين صباح الأربعاء في المحطة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بتغريدة إن الشخص الذي "أصاب عدة أشخاص هذا الصباح في غار دو نورد تم تحييده بسرعة. شاكرين للشرطة على استجابتهم الفعالة والشجاعة".