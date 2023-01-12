"أخي صرخ في وجهي".. شاهد ما قاله الأمير هاري عن صراع خروجه من الأسرة الملكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل كتاب مذكرات الأمير هاري Spare "الاحتياطي"، رقما قياسيا في مبيعات اليوم الأول، مع بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من الطبعة الإنجليزية، في أول يوم من طرحها بالأسواق، الثلاثاء، في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وفقا لدار "بنغوين راندوم هاوس"، التي نشرت المذكرات.

وقالت دار النشر، في بيان: "يمثل أول يوم كامل من مبيعات المذكرات، أكبر مبيعات لأي كتاب غير روائي، تم نشرها على الإطلاق بواسطة دار نشر بنغوين راندوم هاوس، أكبر دار نشر تجارية في العالم".

وتم طرح مذكرات هاري المكونة من 410 صفحات رسميا للبيع، الثلاثاء، في حين فتحت بعض المتاجر في لندن أبوابها في منتصف الليل تحسبا لزيادة الطلب.

كما طرحت نسخ من الطبعة الإسبانية قبل أيام، مما أدى إلى حدوث زوبعة من العناوين الرئيسية والكشف عما احتوته المذكرات في وسائل الإعلام العالمية.

وذكرت دار راندوم هاوس أيضا، "أن أول طبعة أمريكية من مذكرات هاري، بلغت مليوني نسخة، والآن أصبح هناك ضغط للحصول على نسخ إضافية لتلبية الطلب". وتم طرح Spare للبيع بـ 16 لغة حول العالم.

ولا يكاد دوق ساسكس يتراجع عن شيء تقريبا، لأنه سعى لتفكيك تصور الجمهور عن كونه أمير الحفلات المحب للمرح، ويتعمق في التأثير المدمر لوفاة والدته عليه، ويجرب المخدرات كوسيلة للتعامل مع الحزن، بجانب صراعاته في العثور على الحب.

وتحول في بعض الأوقات إلى النقد اللاذع والمفرط تجاه العديد من أفراد الأسرة، الذين لا يدافعون عن أنفسهم، لأن القصر الملكي لا يستجيب للمزاعم، ويكشف عن محادثات شخصية عميقة، على الرغم من انتقاد هاري سابقا، لوسائل الإعلام لانتهاكها الخصوصية.

وقالت جينا سنتريلو رئيسة مجموعة "راندوم هاوس"، في البيان، إنه لوضع مبيعات Spare في السياق، فقد باعت مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عام 2020 "أرض الميعاد"، 887 ألف نسخة، في أول يوم لها في الولايات المتحدة وكندا، محطمة الأرقام القياسية في ذلك الوقت لدار النشر.

وأضافت أن "مذكرات Spare صادقة وشجاعة، هي قصة شخص ربما اعتقدنا أننا نعرفه بالفعل، ولكن الآن يمكننا حقا فهم الأمير هاري من خلال كلماته الخاصة".