واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد البيت الأبيض، في بيان، الخميس، أن مساعدي الرئيس جو بايدن عثروا على وثائق مصنفة سرية في موقعين داخل منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وجاء في البيان أنه تم العثور على الوثائق في منطقة تخزين في المرآب وفي غرفة مجاورة، بين مجموعة من "الأوراق الشخصية والسياسية".

وتم العثور على الوثائق بعد بحث في منازل الرئيس في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير. وأشار البيان إلى أنه لم يتم العثور على وثائق سرية في ريهوبوث. واختتم محامو بايدن بحثهم في منازل ديلاوير، مساء الأربعاء.

وجاء في البيان أنه كما حدث في قضية مركز "بن-بايدن"، تم إخطار الأرشيف الوطني ووزارة العدل، ونسق المحامون لكي تحصل وزارة العدل على هذه الوثائق. وأكد البيت الأبيض أنه سيواصل التعاون مع المراجعة التي تجريها وزارة العدل.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لشبكة CNN، الأربعاء، أن الفريق القانوني لبايدن قد عثر على مجموعة أخرى من الوثائق السرية في عملية بحث بدأت بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه السابق في مركز الأبحاث "بن-بايدن" بواشنطن.

وأثار اكتشاف الوثائق السرية في مكتبه السابق، أجراس الإنذار داخل البيت الأبيض، حيث كانت دائرة صغيرة فقط من المستشارين والمحامين على دراية بالأمر. وتم إطلاق جهد للبحث في مواقع أخرى حيث ربما تم تخزين خلال الفترة التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس.

وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق عندما كان محامو بايدن الشخصيون يقومون بتعبئة الملفات في مكتبه الخاص السابق، وكانت تحتوي على 10 وثائق سرية، بما في ذلك مواد استخباراتية أمريكية ومذكرات إعلامية حول أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.