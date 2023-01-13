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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— طلب النائب الجمهوري، مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، من وزارة الخارجية عددًا كبيرًا من الوثائق المتعلقة بقرار انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، وذلك في إشارة إلى البدء الرسمي للتحقيق الذي تجريه اللجنة التي يقودها الجمهوريون في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية.

وأعطى ماكول الوزارة مهلة إلى الـ26 من يناير/ كانون الثاني الجاري للرد، وهدد بصلاحية الاستدعاء إذا لم تمتثل الوزارة.

وكتب ماكول إلى وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكين، في رسالة اطلعت عليها شبكة CNN: "من الضروري أن تقدم وزارة الخارجية ردودًا كاملة على هذه الطلبات، ولن تتسامح اللجنة مع استمرار التأخير.. في حالة عدم الامتثال، ستستخدم اللجنة السلطات المتاحة لها لإنفاذ هذه الطلبات حسب الضرورة، بما في ذلك من خلال الإجراءات الإجبارية".

ويذكر أن التحقيق في الانسحاب من أفغانستان هو مجرد واحد من العديد من التحقيقات مع إدارة بايدن التي بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الدفع بها.