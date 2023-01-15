تحطم طائرة تقل 72 شخصا في بوخارا بنيبال

نيبال (CNN)—تحطمت طائرة تقل 72 شخصا في منطقة بوخارا وسط نيبال، الأحد، وفقا لما أوردته صحيفة "رايزينغ نيبال" الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك 72 شخصًا على متن الطائرة من طراز ATR-72 التي تديرها خطوط "يتي" الجوية النيبالية، من بينهم أربعة من أفراد الطاقم و68 راكبًا، لافتة إلى أن الطائرة كانت في رحلة من كاتماندو إلى بوخارا.

وتقع بوخارا على بعد 80 ميلا (نحو 129 كيلومترا) إلى الغرب من العاصمة النيبالية، كاتماندو.

ويذكر أن نيبال هي موطن ثمانية من أعلى 14 جبلًا في العالم، بما في ذلك جبل إيفرست، ولديها سجل حافل في حوادث الطيران، إذ يمكن أن يتغير الطقس فجأة وعادة ما تكون مهابط الطائرات في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.