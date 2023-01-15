بايدن يوافق على طلب إعلان كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان ولاية كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى" بعد أسابيع من الفيضانات والعواصف الغزيرة في جميع أنحاء الولاية، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان صحفي في وقت متأخر من ليلة السبت.

وأمر بايدن بإتاحة المساعدات الفيدرالية لدعم جهود الإنعاش للولاية والمجتمعات المحلية التي تأثرت بالطقس القاسي منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما جاء في البيان.

ويذكر أن هذا الإجراء من قبل بايدن يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا لأولئك في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز، ويمكن أن تذهب هذه المساعدة نحو المنح السكنية المؤقتة وإصلاح المنازل والقروض والبرامج الأخرى التي تساعد الأفراد والشركات على التعافي من الكارثة.

وبعد أيام من تعرض كاليفورنيا لـ "العاصفة الأقوى منذ ما يقرب من 20 عامًا"، تستعد الولاية في نهاية هذا الأسبوع لسلسلة أخرى من الأحداث الجوية مع توقعات بالمزيد من الفيضانات والبرد والرياح القوية.