أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طلبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت من المستشار الألماني أولاف شولتز، قبول استقالتها، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الوزارة لـCNN.

وقالت لامبريخت في بيان مكتوب: "التركيز على شخصي لمدة أشهر بالكاد يسمح لي بتقديم تقارير ومناقشات موضوعية حول الجنود والقوات المسلحة الألمانية وقضايا السياسات الأمنية التي تصب في صالح الشعب الألماني، لذلك فقد قررت الاستقالة من منصبي"، ولم يتم الإعلان عن خليفتها بعد.

وتأتي استقالة لامبريخت قبل أيام من الاجتماع الرفيع المقرر انعقاده الجمعة في قاعدة رامستين الجوية في أمريكا لمناقشة دعم إضافي لأوكرانيا.

وكانت قد تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية لانتقادات متصاعدة بسبب سلسلة من الحوادث والأسئلة حول صلاحيتها للمهمة.

عند اندلاع حرب أوكرانيا، تعهدت لامبرخت بتسليم 5000 خوذة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، والتي وصفها رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي في ذلك الوقت بأنها مزحة.

وأثارت رحلة لابنها على متن طائرة "Bundeswehr" المروحية، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات.

وكان قد دعم شولتز لامبرخت واصفا إياها بـ"وزيرة دفاع من الطراز الأول"، وفقا للمتحدث باسم الحكومة، وولفغانغ بوشنر، وكان قد جدد المستشار الألماني الدعم لها في يناير/كانون الثاني.