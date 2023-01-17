بعد الكشف عن وثائق سرية فيه.. مخطط لمكتب بايدن الخاص

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)—انتقد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر يوم الأحد الرئيس جو بايدن وفريقه بسبب تعاملهم مع الوثائق السرية، وأعلن في برنامج "State of Union" على شبكة CNN أنه يطلب معلومات إضافية حول الوضع.

قال الجمهوري من ولاية كنتاكي لمراسل CNN جيك تابر: "لم نكن لنعرف أبدًا عن حيازة الوثائق السرية لولا التقارير الاستقصائية التي أجرتها شبكة CBC والتي حصلت بطريقة ما على تسريب من خلاله توضح حدوث هذا الأمر قبل الانتخابات". "لذلك لم تكن الإدارة شفافة بشأن ما يحدث مع حيازة الرئيس بايدن للوثائق السرية. ونريد فقط معاملة متساوية هنا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع كل من الرئيس السابق (دونالد) ترامب والرئيس الحالي بايدن مع قضية الوثيقة ".

تم اكتشاف الوثائق في نوفمبر/تشرين ثاني من قبل المحامين الشخصيين للرئيس عندما كانوا يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة أثناء استعدادهم لإخلاء المكتب، مركز “بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية”، وفقًا لمحامي بايدن في البيت الأبيض. كانوا يستعدون لإخلاء المكان بعد أقل من خمس سنوات من قطع بايدن الشريط لكشف النقاب عنه.

توضح الصور ومخطط المساحة، السجلات العامة التي حصلت عليها CNN، المكان الذي قضى فيه بايدن وقتًا بعد انتهاء فترة منصبه كنائب الرئيس بإدارة أوباما، في محاولة لبناء مركز أبحاث للسياسة الخارجية.

ذكرت CNN سابقًا أن المواد السرية التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص تضمنت بعض الملفات بالغة السرية تحت تصنيف "المعلومات الحساسة المجزأة"، والتي تُستخدم للمعلومات شديدة السرية التي تم الحصول عليها من مصادر الاستخبارات. تضمنت تلك الوثائق مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إعلامية غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.