دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن تصريحات الرئيس الكوري، يون سيوك يول، حول إيران لا صلة لها بالعلاقات بين سيؤول وطهران، وأعربت عن أملها بعدم تفسير التصريح بشكل خاطئ، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت الخارجية الكورية في رد وزعته على الصحفيين: "إن تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعة للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة"، وفقا للوكالة الكورية.

وأكدت سيؤول أن موقفها ثابت من تطوير العلاقات مع طهران، ولفتت إلى أن وحدة "أخ" الموجودة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية تقتصر مهامها على تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الجالية الكورية في البلاد في حالات الطوارئ، حسبما نقلت يونهاب.

ونقلت الوكالة تصريحات الرئيس الكوري التي قال فيها: "عدو الإمارات الأكثر تهديدا هو إيران، وعدونا هو كوريا الشمالية وأن موقفنا وموقف الإمارات متشابه جدا"، وفقا للوكالة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران "تحقق وتتابع" تصريحات الرئيس الكوري التي وصفها بـ"التدخلية" في العلاقات بين بلاده والإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف كنعاني قائلا إن تصريحات الرئيس الكوري تدل على "نقص كامل في المعرفة بالعلاقات التاريخية والودية" بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد وصل إلى الإمارات في 14 يناير/كانون الثاني الجاري واستقبله رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.