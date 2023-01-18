الناشطة السويدية غريتا تونبرغ: "حماية المناخ ليست جريمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استأنفت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ حملتها سريعا، الأربعاء بعد احتجازها لفترة وجيزة من قبل الشرطة الألمانية خلال احتجاج على توسيع منجم للفحم في قرية لوتزيرات الصغيرة غرب ألمانيا، وغردت على تويتر: "حماية المناخ ليست جريمة".

وقالت تونبرغ: "بالأمس كنت جزءًا من مجموعة احتجت سلمياً على توسيع منجم فحم في ألمانيا"، مضيفة: "لقد أوقفتنا الشرطة ثم احتجزتنا لكن تم إطلاق سراحنا في وقت لاحق من ذلك المساء". وأكدت: "حماية المناخ ليست جريمة".

وكانت الشرطة الألمانية قد قالت إنها ألقت القبض على الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ ونشطاء آخرين، الثلاثاء، خلال احتجاجات على هدم القرية لتوسيع منجم فحم.