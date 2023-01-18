دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لتقرير نشرته وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، تم الكشف عن حوالي 330 ألف معبر حدودي غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2022، وفقًا للحسابات الأولية، الذي يعد الأعلى منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64٪ عن العام السابق.

بعد الانخفاض الناجم عن الوباء في عام 2020، كانت هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد ارتفاعًا حادًا في عدد عمليات العبور غير الشرعية. يمثل طريق غرب البلقان ما يقرب من نصف المجموع. حيث استحوذ السوريون والأفغان والتونسيون معًا على 47٪ من الأرقام السجلة لعمليات العبور غير الشرعية في عام 2022. وتضاعف عدد السوريين تقريبًا إلى 94,000.

وقد شكلت النساء أقل من 1 من كل 10 من نسبة الحالات المكتشفة، في حين أن نسبة القاصرين المبلغ عنها انخفضت بشكل طفيف إلى حوالي 9% من جميع الاكتشافات.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على عدد عمليات العبور التي تم الكشف عنها في 2022 وفقًا للمسار، ونسب التغير السنوية في 2022 مقارنة بـ2021 وفقًا لكل مسار.