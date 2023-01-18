"طباخ بوتين" لسجناء روس حاربوا في أوكرانيا: لم نعد بحاجة إلى مواهبكم الإجرامية

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صورة أرشيفية لأحد مقرات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة
Credit: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

(CNN)--  ظهر يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع فيديو على تلغرام، وهو يتحدث إلى مجموعة من السجناء السابقين الذين قيل إنهم قاتلوا في أوكرانيا.

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وقال بريغوزين، خلال الفيديو للرجال: "تذكروا، لقد أخبرتكم أنني بحاجة إلى مواهبكم الإجرامية من أجل هزيمة العدو في أوكرانيا، والآن لم تعد هناك حاجة إلى تلك المواهب."

وظهرت مقاطع فيديو في الخريف الماضي تُظهر رجلا يبدو أنه يفغيني بريغوزين وكان يعد السجناء بالعفو عن الذين سيقاتلون إلى جانب مرتزقته في أوكرانيا.

وفي الفيديو الجديد، ظهر بريغوزين وهو يقول: "لقد خدمتم جميعا بأمانة ووفقا لضميركم"، وأضاف: "أتذكر كم منكم كانت لديه شكوك حول كل هذا، هل نذهب أم لا، أليس كذلك؟"، وسمع صوت رجل يصيح: "شكرا لك".

وأضاف يفغيني بريغوزين للرجال: " لقد استعدتم حياتكم الآن، ولديكم المال، لذا ابذلوا قصارى جهدكم لتكونوا جيدين، ومن يريد العودة، فنحن نرحب به".

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