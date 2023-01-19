(CNN)-- رد البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بقوة على مقارنة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برد الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا مع "تكتيكات" الزعيم النازي أدولف هتلر، واصفا إياه بأنه "ادعاء سخيف ومضحك تدعمه رواية خاطئة وكلمات سخيفة".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: "كيف يجرؤ على مقارنة أي شيء بالهولوكوست؟ أي شيء، ناهيك عن الحرب التي بدأوها".

وأضاف: "لم تشكل أوكرانيا أي تهديد لروسيا، لا شيء على الإطلاق، أوكرانيا لا تشكل أي تهديد عسكري لأي شخص".

وتابع: "قال على الرغم من ذلك، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام باختلاق هذه الرواية الزائفة عن وجود تهديد وجودي لبلاده، وبدأ في إلقاء كلمات سخيفة عن النازية الجديدة والنازيين في أوكرانيا وحاول تصوير الوضع على أنه الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا، والغرب ضد روسيا".

وذكر كيربي: "سمعت بعضا من هذا الادعاء السخيف والمضحك من لافروف اليوم، وهذا هو بطريقة ما أن الغرب يصطف ويهدد حق روسيا في الوجود، يكاد يكون من السخف أن الأمر لا يستحق الرد عليه، بخلاف الطريقة الهجومية حقًا التي حاول بها وصفنا بهتلر والمحرقة ".

وأضاف كيربي في وقت لاحق أنه "لن تكون هناك حاجة للولايات المتحدة أو الدول الغربية لتوفير هذه الأنواع من الأسلحة والقدرات لأوكرانيا إذا لم يتم غزوها بطريقة غير مبررة من قبل القوات الروسية".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن لافروف قارن التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة مع الناتو ودول أوروبية أخرى بـ"تكتيكات هتلر" خلال مؤتمر صحفي في موسكو حول نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2022.

وقال: "مثلما حشد القائد الفرنسي نابليون بونابرت كل أوروبا تقريبا ضد الإمبراطورية الروسية، ومثلما استولى هتلر على معظم الدول الأوروبية وألقى بها ضد الاتحاد السوفيتي، فقد شكلت الولايات المتحدة الآن أيضا تحالفا من جميع الدول الأوروبية تقريبا التي تشكل جزءا من الناتو ومن أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، وتشن الآن حربا بالوكالة من خلال أوكرانيا ضد بلدنا بنفس المهمة - مهمة الحل النهائي للمسألة الروسية".

وأضاف: "تماما كما أراد هتلر حل المسألة اليهودية، الآن، إذا قرأت السياسيين الغربيين ليس فقط من دول البلطيق من بولندا، ولكن أكثر عقلانية يقولون بشكل لا لبس فيه أن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية".