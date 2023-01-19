دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الخميس أنها ستتنحى عن منصبها لتفسح المجال أمام تولي زعيم جديد في غضون أسابيع، قائلة إنها لا تعتقد أن لديها القدرة على السعي لإعادة انتخابها في انتخابات أكتوبر.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي، قالت أرديرن إن فترة ولايتها ستنتهي بحلول 7 فبراير، عندما تتوقع أن يؤدي رئيس وزراء جديد من حزب العمل اليميني.

قالت أرديرن: “كان القرار قراري“، وتابعت: “قيادة بلد ما هي الوظيفة الأكثر امتيازًا التي يمكن لأي شخص الحصول عليها، ولكنها أيضًا الأصعب على صعيد التحديات، لا يمكنك ولا يجب عليك القيام بالمهمة ما لم يكن لديك مخزون كاف، بالإضافة إلى القليل من الاحتياط لمواجهة تلك التحديات غير المخطط لها وغير المتوقعة ".

وأضافت رئيسة الوزراء المتنحية عن منصبها: “لم يعد لدي ما يكفي من هذا المحزون لتحقيق العدالة في وظيفتي".

تحدثت بصراحة عن الخسائر التي خلفتها الوظيفة وعكست على الأزمات المختلفة التي واجهتها حكومتها - بما في ذلك جائحة كورونا، الذي شهد فرض نيوزيلندا بعض القواعد الحدودية الأكثر صرامة في العالم، مما أدى إلى فصل العائلات واستبعاد جميع الأجانب تقريبًا بسبب سنتين تقريبا.

كان هجوم كرايستشيرش الإرهابي عام 2019، والذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا في مسجدين، بمثابة لحظة حاسمة لقيادة أرديرن، نال ردها السريع إشادة واسعة النطاق، وسرعان ما أدخلت إصلاحات على قانون السلاح وارتدت الحجاب لإظهار احترامها للمجتمع المسلم وقالت علانية إنها لن تتحدث أبدًا باسم المهاجم المزعوم.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على خط زمني للمسيرة السياسة رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن.