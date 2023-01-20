(CNN)-- قالت مصادر أمريكية وأوكرانية، لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعات الولايات المتحدة بشأن مسار الحرب في الربيع.

ويأتي اللقاء السري في الوقت الذي يراقب فيه المسؤولون الأمريكيون عن كثب هجوما روسيا محتملا في الأشهر المقبلة، وفي خضم نقاش محتدم بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول ما إذا كان سيتم إرسال أسلحة متطورة وبعيدة المدى إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع الغربيون، يوم الجمعة، لمناقشة إرسال المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي، في بيان: "سافر بيرنز إلى كييف حيث التقى بنظراءه في الاستخبارات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي وعزز دعمنا المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".

وأصبح وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم، موثوقا به في كييف، ولم تكن رحلة الأسبوع الماضي الأولى له، فقد قام برحلتين مُعلنتين متتاليتين إلى كييف في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتزامنت زيارة مع شن سلسلة من الضربات الصاروخية الروسية على جميع أنحاء أوكرانيا.

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" أول من أورد الخبر عن اللقاء الأخير.