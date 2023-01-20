بسبب فيديو بدون حزام أمان.. رئيس وزراء بريطانيا يعتذر

لندن، بريطانيا (CNN) – اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد فيديو نشره على صفحته على موقع إنستغرام ظهر فيه وهو لا يرتدي حزام الأمن داخل سيارة متحركة خلال زيارته إلى منطقة لانكشاير في شمال إنجلترا.

وقال متحدث باسم شرطة لانكشاير لـCNN إن الشرطة تحقق في المقطع الذي يُظهر سوناك يتحدث إلى الكاميرا بدون حزام أمان خلال سير السيارة.

وأخبر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الصحفيين الخميس بأن الحادثة كانت "خطأ"، وأضاف بالقول إن سوناك اعتذر ورأى أنه من المهم القيام بذلك، كون الناس يجب أن يرتدوا حزام الأمان.

وفي بريطانيا، عدم ارتداء حزام الأمان يمكن أن يسفر عن غرامة قدرها 500 باوند، إلا في حال وجود عذر مقبول.