نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأُدخل 10 آخرون إلى المستشفى بعد إطلاق نار جماعي في مدينة مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا ليل السبت، وفقًا لإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس.

وقالت الإدارة إن المشتبه به فر من مكان الحادث و "ما زال طليقا".

تقع مونتيري بارك في وادي سان غابرييل في مقاطعة لوس أنجلوس، على بعد سبعة أميال تقريبًا من وسط مدينة لوس أنجلوس.

ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مع مكتب جرائم القتل في شرطة المقاطعة وشرطة مونتيري بارك ووكالات أخرى، حيث حيث يحققون في حادثة القتل الجماعي.

وحسب تحليل لـCNN، وقع إطلاق النار في استديو للرقص، حيث تمكنت الشبكة من تحديد الموقع الجغرافي لصورة تم التقاطها مساء السبت مباشرة بعد إطلاق النار، وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل الاستديو.

في تلك الصورة، شوهد شخصان على الأقل على الأرض. وشوهد شخص آخر مستلقيًا على الأريكة.