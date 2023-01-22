"حرق القرآن" وموقف السلطات السويدية.. أمين "التعاون الإسلامي" يحذر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الضجة التي أحدثها "حرق القرآن" خلال مظاهرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وسط بيانات إدانة دولية.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة وقالت فيه: "دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم، اليوم، 21 يناير 2023، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بالسويد، وبترخيص من السلطات السويدية".

وتابعت: "ويحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارًا وتكرارًا يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالًا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب".

وأضافت المنظمة في بيانها: "ويحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه.. ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال والى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا".