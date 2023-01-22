لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا حزب العمال البريطاني المعارض إلى إجراء تحقيق بشأن المزاعم التي وردت في صحيفة صنداي تايمز بأن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ريتشارد شارب، ساعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في تأمين ضمان قرض بما يقرب من مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني) قبل وقت قصير من تعيين جونسون له رئاسة BBC.

ذكرت الصحيفة البريطانية، السبت، أن شارب، وهو مصرفي سابق، ساعد في ترتيب ضمان على قرض لجونسون، الذي تقول"صنداي تايمز" إنه يواجه ديونًا متزايدة بسبب مدفوعات الطلاق وتكاليف رعاية الأطفال وتجديد شقته في داونينغ ستريت.

وفقًا للصحيفة، ساعد شارب، جونسون خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد أن قدم طلبه ليصبح رئيسًا لـBBC، ووصل إلى المراحل النهائية من عملية التوظيف. في بيان السبت، قال حزب العمال إن رئيسه أنيليس دودز كتب إلى المفوض البرلماني للمعايير حول أن تقرير الصحيفة "يثير مخاوف بشأن الترتيب، والذي لم يتم نشره في سجل المصالح المالية للأعضاء".

وفقًا للبيان، ربما يكون جونسون قد انتهك مدونة قواعد السلوك للمشرعين في المملكة المتحدة من خلال عدم تسجيل المنفعة التي ربما تم تفسيرها على أنها تضارب في المصالح. وقال دودز في البيان: "الأمور المالية لرئيس الوزراء السابق المشين تزداد ضبابية، مما يجر حزب المحافظين إلى مستنقع آخر من الفساد".

وفي صنداي تايمز، رفض متحدث باسم جونسون التقرير ووصفه بأنه "هراء"، وقال: "لم يقدم ريتشارد شارب أبدًا أي نصيحة مالية لبوريس جونسون، ولم يطلب جونسون أي نصيحة مالية منه. لم يكن هناك أبدًا أي أجر أو تعويض للسيد شارب من بوريس جونسون مقابل هذه الخدمة أو أي خدمة أخرى".

تواصلت شبكة CNN مع جونسون للتعليق.

كما نفى شارب وجود تضارب في المصالح، قائلا في جانب من تصريحات لصنداي تايمز وBBC، إن "الادعاء بوجود أي شيء مالي يتعلق بهذا الأمر غير صحيح". وتواصلت CNN مع شارب للتعليق.

وقال متحدث باسم BBC لشبكة CNN: "BBC لا تلعب أي دور في تعيين الرئيس وأي أسئلة تخص الحكومة". قال مكتب مجلس الوزراء البريطاني: "تم تعيين ريتشارد شارب رئيسًا لهيئة الإذاعة البريطانية بعد عملية تعيين صارمة بما في ذلك التقييم من قبل لجنة من الخبراء، تم تشكيلها وفقًا لقانون التعيينات العامة. كان هناك تدقيق إضافي قبل التعيين من قبل مجلس العموم المختار اللجنة التي أكدت تعيين السيد شارب، وتم اتباع جميع إجراءات التوظيف الصحيحة".

وتنحى جونسون عن منصب رئيس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي بعد فضائح أخلاقية، بما في ذلك حفلات غير قانونية مخالفة لإغلاق كوفيد-19، في مكاتبه في مقر الحكومة بداونينغ ستريت، حيث تم تغريمه هو وآخرين بسببها آنذاك.