(CNN)-- اتهم المدعي العام الألماني، يوم الاثنين، 5 مواطنين بـ"الخيانة وتأسيس منظمة إرهابية تهدف الإطاحة بالحكومة".

وأضاف مكتب المدعي العام، في بيان، أن "زعماء المؤامرة الإرهابية خططوا لاختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ".

ومن جانبه، شكر لاوترباخ، عبر تويتر، الشرطة على حمايتها له، قائلا إن "المسؤولين في الشرطة يخاطرون بحياتهم من أجلنا، وهذه خدمة رائعة".

وذكر مكتب المدعي العام، في البيان، أن المتهمين الخمسة شكلوا في منتصف يناير/ كانون الثاني 2022 مجموعة بهدف "استخدام العنف لإثارة ظروف شبيهة بالحرب الأهلية والتخطيط لإتلاف أو تدمير إمدادات الطاقة الرئيسية، واختطاف وزير الصحة إذا لزم الأمر بعد قتل حراسه الشخصيين، وكذلك إسقاط الحكومة وتعيين زعيم جديد".

وأضاف: "حاول اثنان من المشتبه بهم شراء أسلحة ومتفجرات، وعندما تم اعتقال أحد المتهمين ومعه بندقيتين، و4 مسدسات".

وبحسب البيان: "يؤمن أحد زعماء المجموعة على الأقل بالإيديولوجية التي تزعم أن الرايخ الألماني لا يزال مستمرا على أساس دستور عام 1871".

وتعتقد المجموعة اليمينية المتطرفة أن الإمبراطورية الألمانية، التي انهارت قبل قرن من الزمان، يجب إعادة تأسيسها لكي تنهض ألمانيا مرة أخرى.

يذكر أنه تم القبض على أربعة من المتهمين في أبريل / نيسان 2022 وظلوا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وقبض على أحد زعماء المجموعة في أكتوبر/ تشرين الأول.