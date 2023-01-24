(CNN)-- قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، تسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا بعد "شهور من الجدل"، وفقًا لما نقلته صحيفة "دير شبيغل"، الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها.

وأضاف التقرير أن إرسال دبابات إلى أوكرانيا سيكون جزءًا من جهد أكبر للحلفاء.

في غضون ذلك، تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، ويمكن أن تصدر إعلانًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات.

يمكن أن يكون الإعلان عن الدبابات جزءًا من محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي مع ألمانيا، التي أشارت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن ترسل دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ما لم توافق الولايات المتحدة أيضًا على إرسال دبابات إم 1 أبرامز.

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الألمانية للتعليق مساء الثلاثاء لكنها لم تتلق ردًا.

من ناحية أخرى، لا يزال البرلمان الألماني من المقرر أن يناقش القضية الخلافية المتمثلة في احتمال إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا صباح الأربعاء.

في وقت سابق، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن الجيش الألماني لديه 320 دبابة ليوبارد 2 لكنه لم يكشف عن عدد الدبابات التي ستكون جاهزة للقتال.