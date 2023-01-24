"الخارجية التركية" تستدعي سفير هولندا بعد إقدام متطرف على حرق القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الهولندي في أنقرة جويب ويجناندس، "احتجاجا على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في لاهاي"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، تنديدا باعتداء شخص في مدينة لاهاي الهولندية على القرآن الكريم، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في مدينة لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم"، حسبما نشرت "الأناضول".

وحذرت الوزارة "من أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا"، كما أشارت إلى أن "هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية"، بسحب البيان.

وطالب بيان وزارة الخارجية التركية "السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره".

وكان زعيم جماعة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، حرق نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت الزعيم المتطرف أثناء إقدامه على حرق نسخة من المصحف، خلال حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في مدينة روتردام الهولندية.

وبحسب "الأناضول"، تأتي تلك الحادثة، بعد أيام من قيام اليميني المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة، التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.