(CNN)-- سجلت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن في عام 2023. الذي يعد الأعلى خلال هذه المدة من العام مقارنة مع الأعوام السابقة. كان إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في مايو 2022.

كيف يقارن على المستوى العالمي

عمليات إطلاق النار الجماعية المنتظمة هي ظاهرة أمريكية فريدة. الولايات المتحدة هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي وقعت فيها عمليات إطلاق نار جماعية كل عام على مدار العشرين عامًا الماضية، وفقًا لجيسون آر سيلفا، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع والعدالة الجنائية بجامعة ويليام باترسون.

الولايات المتحدة لديها أعلى معدل قتل بسلاح ناري في العالم المتقدم - حوالي 4 لكل 100,000 شخص. وهو 18 أضعاف المعدل المتوسط ​​في الدول المتقدمة الأخرى.