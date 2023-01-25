دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر الأزمة التي أحدثها حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وسط إدانات دول عربية وإسلامية لهذه الخطوة التي تكررت بصورة مختلفة في هولندا بعد قيام شخص بتمزيق نسخة من المصحف.

وقد طالب الأزهر في مصر الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات الهولنديَّة والسويديَّة "نصرةً للقرآن".

ومن منظور تجاري، تعتمد السويد وهولندا على صادراتها إلى العديد من الدول العربية، فوفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة “كومتريد”، احتلت السعودية القيمة الأعلى بقيمة صادرات السويد لعام 2021، لتبلغ حوالي 1.193 مليار دولار، لتليها مصر بإجمالي 884 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 764 مليون دولار أمريكي.

وجاءت السعودية أيضًا في المرتبة الأولى بقيمة صادرات هولندا، ليصل حجمها في 2021 إلى 3.36 مليار دولار أمريكي، وتتبعها الإمارات ثم مصر بإجمالي3.24$ مليار و$2.55 مليار على التوالي.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على الدول العشر العربية الأولى من حيث قيمة التجارة لصادرات السويد وهولندا وفقًا لآخر إحصاءات قاعدة بيانات الأمم المتحدة.