إدانة طبيب بالاعتداء الجنسي على زوجة مرشح أمريكي سابق للرئاسة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ممثلو الادعاء إن طبيب نساء سابق في جامعة كولومبيا، أدين بتهمة الاعتداء الجنسي، بعدما اتهمته زوجة المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية أندرو يانغ ونساء آخريات بالاعتداء الجنسي.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك في بيان، أن الطبيب روبرت هادن، 64 عامًا، أدين بأربع تهم تتعلق بإغراء وتحفيز النساء على السفر بين الولايات للانخراط في نشاط جنسي غير قانوني، وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى السجن 20 عاما.

وتم نشر المزاعم ضد هادن على نطاق واسع لأول مرة بعد مقابلة حصرية أجرتها دانا باش من CNN مع إيفلين يانغ زوجة المرشح السابق للرئاسة أندرو يانغ، وبعد نشر سلسلة من التقارير من قبل وحدة التحقيق في CNN وفي أعقاب تلك التقارير، تقدمت عشرات النساء بدعاوى، وقلن إنهن تعرضن أيضا للاعتداء من هادن.

ووصف المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز هادن بأنه "مفترس يرتدي معطفًا أبيض".

وقال ويليامز في بيان: "لسنوات، استدرج بقسوة النساء اللواتي طلبن رعاية طبية مهنية إلى مكاتبه من أجل إرضاء نفسه"، وأضاف: "لقد وثق الضحايا بهادن كطبيب، ليصبحن بدلا من ذلك ضحايا ميوله الشنيعة".

وشكر ويليامز جميع "النساء الشجاعات اللواتي تقدمن لرواية قصصهن، وكثير منهن شهدن في المحاكمة، لإنهاء دوامة سوء المعاملة التي استمرت لسنوات".

ورفض القاضي الفيدرالي ريتشارد بيرمان طلب المدعين الإبقاء على هادن رهن الاحتجاز خلال الانتظار لصدور الحكم عليه، والذي من المقرر عقده في 25 أبريل / نيسان المقبل. كما رفض بيرمان إبقاء هادن قيد الاحتجاز حتى جلسة الاستماع، المقرر عقدها 1 فبراير/ شباط المقبل.

وأدلت العديد من ضحايا هادن بتصريحات عاطفية حول إساءة معاملته في جلسة استماع لحبسه احتياطيا عقدت فور إدانته، الثلاثاء، وطلبن من بيرمان وضع هادن في الحجز على الفور.

وقال المدعون للقاضي إنهم قلقون من أن هادن سيؤذي نفسه أو يهرب من الاختصاص القضائي إذا لم يتم احتجازه قبل موعد مثوله أمام المحكمة.

وكان هادن قد وجهت إليه في وقت سابق، ست تهم فيدرالية تتعلق بالإساءة، ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، قدم المدعون العامون لائحة اتهام "مبسطة" تتهمه بأربع تهم تتعلق بإغراء وتحفيز نساء على السفر للانخراط في نشاط جنسي غير قانوني بحسب ما أكد نيكولاس بياسي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك.