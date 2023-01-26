الخارجية الفرنسية لـCNN: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو خلال شهر

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الفرنسية، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن فرنسا ستسحب قواتها العسكرية من بوركينا فاسو في غضون شهر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت عقب طلب رسمي من حكومة بوركينا فاسو للقيام بذلك، وستنتهي المهمة العسكرية الفرنسية بعد شهر من تلقي هذا الطلب.

وأبرمت فرنسا وبوركينا فاسو، في عام 2018، اتفاقية تسمح بتواجد القوات الفرنسية على أراضيها.

وكانت القوات الفرنسية متواجدة في غرب إفريقيا منذ عام 2013 لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

وهذا الانسحاب هو أحدث تراجع للتواجد العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، بعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي، في عام 2022، في أعقاب حدوث انقلاب عسكري وانهيار العلاقات مع الحكومة المالية.

وامتنعت القوات المسلحة الفرنسية عن التعليق بشأن بعثتها في بوركينا فاسو، مضيفة أنه ليس لديها تعليق أيضا على كيفية تأثير الانسحاب على العمليات الفرنسية في منطقة الساحل.