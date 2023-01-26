مذكرات بومبيو.. مزاعم عن حياكة "مخطط" حول منصب نائب الرئيس بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- زعم وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في مذكراته أن سفيرة الأمم المتحدة السابقة، نيكي هايلي، "تآمرت" مع إيفانكا ابنة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر لمحاولة أن تصبح نائبًا للرئيس ترامب، وفقًا لمقتطف من كتاب المذكرات أطلعت عليه CNN.

وكتب بومبيو أنه أخبر من قبل جون كيلي، كبير موظفي ترامب في ذلك الوقت، أن هالي قد حددت موعدًا لعقد اجتماع مع الرئيس لمناقشة ما زعمت أنه مسألة شخصية، ثم حضرت إلى اجتماع المكتب البيضاوي مع كوشنر وإيفانكا ترامب، الذين كانا حينها من كبار مستشاري البيت الأبيض.

وتواصلت CNN مع كيلي للتعليق على ما زعمه بومبيو.

ودحضت هايلي مزاعم بومبيو، الخميس، قائلة إنها "لم تجر محادثة مع جاريد أو إيفانكا أو الرئيس بشأن منصب نائب الرئيس".

بومبيو في كتابه الذي حمل عنوان "لا تعطي شبرًا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها"، يأخذ عدة لقطات لمنافسين جمهوريين محتملين في عام 2024، بما في ذلك هالي ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حيث يثير عضو الكونغرس عن كنساس ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق تكهنات بشأن طموحاته الرئاسية الخاصة.