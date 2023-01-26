زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار على كورونا.. شاهد علامات التأثر على بعض الحاضرين

(CNN)-- بدأت العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ "فترة خاصة لمكافحة الوباء" لمدة 5 أيام، في مواجهة تزايد عدد المرضى الذين يعانون من الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، خلال فصل الشتاء، بحسب السفارة الروسية في بيونغ يانغ.

ونشرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية على فيسبوك إرشادات تلقتها، الأربعاء، من إدارة المراسم بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها لمدة خمسة أيام حتى الأحد 29 يناير/كانون ثاني الحالي.

وأكدت الإرشادات على أنه يجب على الدبلوماسيين وموظفي السفارات تقييد تحركاتهم خارج مقر السفارة وفي أماكن الإقامة، لتقليل الاتصال بالأشخاص الآخرين، وقياس درجة حرارتهم أربع مرات يوميا، وإبلاغ المستشفى المتخصص بذلك. كما يُنصح أيضا بالاتصال بالمستشفى في حالات الطوارئ الطبية.

كما طلبت السلطات الكورية الشمالية، ضرورة تقديم إشعار مسبق لتسليم المستندات إلى السلطات المحلية، حيث ستحتاج السفارات الآن، إلى وضع المستندات في صندوق البريد الخاص بها حتى يتمكن المسؤولون الكوريون الشماليون من استلامها.

وأوصت بيونغ يانغ أيضا بتقديم طلبات استلام البضائع عبر الهاتف حتى يمكن تسليم المنتجات مباشرة إلى السفارات.

وأضافت الإرشادات أن تلك الإجراءات يمكن أن تمدد ثلاثة أيام أخرى "حسب حالة مكافحة الوباء".

وكانت كوريا الشمالية أقرت بأول حالة لتفشي وباء كوفيد 19، في مايو/أيار 2022، لكن لا يُعتقد أنها كانت شفافة بشأن حالة الوباء أو الإحصاءات المتعلقة به. وكانت أعلنت العام الماضي النصر على كوفيد 19، لكن النظام واصل تأكيداته في وسائل الإعلام الحكومية على اليقظة في مواجهة الفيروس.

ونُشر أحدث تقرير يحث على التأهب ضد الفيروس، الخميس، حيث شدد على ضرورة التركيز على تعزيز جهود الحجر الصحي ضد الفيروس.

وأبلغت البلاد عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بعد أسابيع من تنظيمها عرضا عسكريا في 25 أبريل/ نيسان بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري العام الماضي. وستحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري في 8 فبراير/ شباط من هذا العام.

وتشير صور الأقمار الصناعية التجارية الحديثة، إلى أن كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري يشمل تدريبات وبروفات في ساحة كيم إيل سونغ، وفي ساحة ميريم باريد، قبل انطلاق العديد من المناسبات هذا العام.