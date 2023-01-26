دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أخطار الهجرة غير الشرعية إلى البلاد والبدائل الآمنة والقانونية. فالكثير من المهربين يحاولون إقناع المهاجرين بأن السفر بطرق غير شرعية إن كانت بالقوارب أو الشاحنات امر سهل وآمن، لكن هذه الطرق تعرض المهاجرين لخطر الإصابة وسوء المعاملة، والاستغلال أو تعريض حياتهم للخطر.

غالبا ما يستخدم مهربو الأشخاص أرخص القوارب المتاحة أمامهم، والتي لا تصلح للإبحار في المياه الخطرة، ويحملون عددا كبيرا من المهاجرين على متنها وأكثر من قدرة استيعابها. فلقى العديد من المهاجرين مصرعهم وإصابات خطيرة إثر محاولتهم الدخول إلى المملكة المتحدة على متن القوارب أو الشاحنات، وكان بينهم أطفال.

ولا تقتصر المخاطر فقط في طريقة السفر، إنما الذين ينظمون الرحلات قد يكونوا جزءا من عصابات إجرامية منظمة، وقد يجبرون المهاجرين على أوضاع خطيرة لتسديد لهم ما بقي من ديون. أو التشرد في الشوارع إثر صعوبة العثور على عمل ودفع تكاليف الحياة. أو التورط بشبكة إجرامية قد تعرضهم وأهاليهم للخطر.

ونص الموقع على عدة مخاطر للسفر إلى المملكة المتحدة على متن القوارب والشاحنات غير الشرعية. فأبرز مخاطر السفر على متن قارب صغير:

أحوال البحر تتغيّر بسرعة، فقد ينقلب القارب أو يَغرق بسبب ذلك.

قد ينكسر القارب أثناء الرحلة. فغالباً ما تكون القوارب التي يوفرها المُهربون غير مناسبة للرحلات الطويلة.

السقوط في البحر والغرق، وقد لا يستغرق هذا الحادث سوى دقائق معدودة لأنّ المياه شديدة البرودة.

اصطدام القارب بسفينة أكبر، فالبحر بين إنجلترا وفرنسا هو أكثر مناطق الشحن ازدحاماً في العالم.



مخاطر السفر إلى المملكة المتحدة بالاختباء في شاحنة:

التعرض للدهس أثناء محاولتك الصعود إلى مركبة مُتحركة.

التعرض لخطر التجمُّد حتى الموت داخل مركبة مبرَّدة.

التعرض للإصابة بسبب سقوط أشياء فوقك.

الاختناق بسهولة في حاوية أو شاحنة مغلقة.

السقوط على الطريق أو تحت شاحنة.

إليكم في الإنفوغرفيك أعلاه مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة بالقوارب أو الشاحنات.