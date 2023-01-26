السيسي يحضر احتفالات الهند بذكرى "يوم الجمهورية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، فعاليات احتفالات الهند بذكرى يوم الجمهورية الهندية، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى نيودلهي، وذلك بجانب رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي على صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، فيديو لمشاركة القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية، بالعاصمة نيودلهي بحضور السيسي ورئيس وزراء الهند ورئيسة الهند.

وعزفت تلك القوات العسكرية المصرية النشيد الوطني خلال احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

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ووصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، بما يعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد المتحدث، الأربعاء، أن الرئيس السيسي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريدار مودي، وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع مودي إنه "لمن دواعي سروري أن أشارك الهند الاحتفالات بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشّنَ بلدُكم الكبير حلقةً جديدة من تاريخه العظيم"، بحسب البيان الذي نشره السفير بسام راضي.

ونقل المتحدث عن السيسي قوله: "لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، وأكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي".

وأضاف السيسي: "كما أوضحتُ لرئيس الوزراء الهندي الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، والإجراءات التي تتّخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وأعربتُ له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وبحسب المتحدث قال السيسي: "اتفقنا أيضاً على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في مجالات الزراعة، والتعليم العالي، وصناعات الكيماويات والأسمدة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني".

وأوضح السيسي: "لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خيرُ بُرهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين؛ إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات، والعمل على تعميق التعاون بما في ذلك التصنيع المشترك، وتناولنا أيضاً السبل المُثلي لمكافحة الارهاب والتصدي للفكر المتطرف".

وأعرب السيسي عن "تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء الهندي في زيارة قادمة له إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، لاستكمال محادثاتنا البناءة، والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الاستراتيجية"، بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكانت رئيسة الهند دروبادي مورمو، استقبلت الرئيس السيسي، الأربعاء، في قصر راشتراباتي بهافان الجمهوري بنيودلهي، وأعربت عن اعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وأشادت بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حالياً في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدةً حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات، بحسب ما نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على صفحته على فيسبوك.

في حين أعرب السيسي عن "تطلع مصر لتعميقها وتعزيز العلاقات مع نيودلهي، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات الهندية في مصر"، وأكد أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، حسبما أكد راضي.